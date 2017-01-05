В мексиканском курорте Акапулько группа людей открыла стрельбу по рынку: шесть человек погибли

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В курортном мексиканском городе Акапулько неизвестные открыли стрельбу на продовольственном рынке, в результате чего погибли шесть человек - трое мужчин и три женщины.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на AP.

Муниципальный представитель правительства Хосе Луис Родригес Мендес отметил, что нападавшие вышли из автомобиля, открыли огонь и сразу же убежали.

Отмечается, что об угрозах в отношении данного рынка сообщали и ранее, но нападений никогда не было.

Рынок, на котором произошла стрельба, расположен далеко от туристических районов города.

Как пишет издание, из-за высокого уровня наркопреступности в последние годы Акапулько стал одним из самых опасных городов в мире. Так, по меньшей мере пять человек погибли в городе за выходные Нового года.

Андрей Лохматов

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