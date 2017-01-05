В Киеве пьяный водитель после неудачной попытки дать взятку патрульным устроил с ними драку

В Киеве пьяный водитель, пытаясь сбежать вместе с ребенком от патрульных, устроил с ними драку.

Об этом сна своей странице в социальной сети «Facebook» сообщила Патрульная полиция Украины.

«Патрульный экипаж остановил автомобиль ВАЗ-2101, который нарушил ПДД на Кольцевой дороге. 43-летний мужчина за рулем имел признаки алкогольного опьянения. К тому же, в салоне авто находился ребенок - 7-летний мальчик. Никаких документов нарушитель не имел и отказался от проверки на алкотестере», - сообщили в полиции.

Сразу после остановки его автомобиля водитель предложил инспекторам деньги, а когда те отказались, то сделал повторное предложение, удвоив сумму.

«Когда водитель понял, что подобные предложения не действуют на патрульных, он вышел из машины и попытался вместе с сыном пересечь дорогу в неустановленном месте, через 4 полосы дорожного движения. Инспекторы сразу же остановили его, после чего мужчина бросился на них с кулаками», - говорится в сообщении.

По словам патрульных, никакие предупреждения на нарушителя не действовали, поэтому им пришлось применить к нему приемы рукопашного боя и спецсредства.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а также прибыла мать ребенка. Проверка на алкотестере показала 1 промилле алкоголя в крови нарушителя. На мужчину составили административные материалы по ст. 126 КУоАП (Управление без соответствующих документов) и ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения)», - добавили в полиции.

Напомним, в Николаеве патрульные словили лишенного прав пьяного водителя грузовика, который совершил ДТП и хотел скрыться.