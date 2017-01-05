В Кривом Роге посреди ночи пьяный мужчина со своего мобильного «заминировал» 9-ти этажный дом: всех эвакуировали

В Кривом Роге 5 января около 2 часов ночи неизвестный сообщил об угрозе взрыва одного из жилых домов 4-го микрорайона Заречный.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Сообщается, что из-за данного сигнала правоохранители эвакуировали всех жителей дома на безопасное расстояние, а «заминированное» здание было осмотрено специалистами.

В результате при осмотре каких-либо подозрительных и опасных предметов обнаружено не было. Вместе с тем сотрудники полиции установили человека, подавшего ложный сигнал.

«44-летний пенсионер, у которого был обнаружен и изъят мобильный телефон с Sim-картой, с которой был сделан звонок. Мужчина не смог ничего объяснить, так как находился в сильном алкогольном опьянении», - отметили в полиции.

Следственный отдел Покровского отделения полиции решает вопрос о внесении сведений в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.