На Николаевщине разыскивают свидетелей ДТП, в которых погибли пешеход и водитель «Жигулей»

В Николаевской области полиция разыскивает свидетелей аварий, в которых погибли водитель автомобиля «ВАЗ» и пешеход.

Об этом сообщили в Следственном управлении Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Так, 25 декабря, примерно в 19:45 в селе Дорошовка около дома №192 по улице Мира столкнулись автомобили «ВАЗ-2101» и «DAF 95XF430» с полуприцепом. В результате аварии водитель «ВАЗа» от полученных травм погиб на месте происшествия.

В Николаеве 27 декабря около 8:15 возле дома №261 по проспекту Центральному микроавтобус «Mersedes-Benz Sprinter» сбил пешехода, который скончался от полученных телесных повреждений

Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данных ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанные ДТП, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефонам (0512) 49-83-95, 063-048-39-38.