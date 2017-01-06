На Николаевщине на ходу загорелся трактор – его потушили спасатели

В селе Воеводское Арбузинского района Николаевщины 4 января загорелся трактор «Case 7240».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В службу спасения о пожаре сообщили в 17:29. Водитель ехал вдоль дороги, увидел, что из-под капота идет дым и сразу остановился. В 18:13 пожар локализовали и в 18:21 ликвидировали на площади 3 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине в результате пожара сгорели три трактора.