На Николаевщине на ходу загорелся трактор – его потушили спасатели

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В селе Воеводское Арбузинского района Николаевщины 4 января загорелся трактор «Case 7240».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В службу спасения о пожаре сообщили в 17:29. Водитель ехал вдоль дороги, увидел, что из-под капота идет дым и сразу остановился. В 18:13 пожар локализовали и в 18:21 ликвидировали на площади 3 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине в результате пожара сгорели три трактора.

Вадим Богданов

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