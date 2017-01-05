В турецком Измире прогремел мощный взрыв возле здания суда

Мощный взрыв прогремел возле здания суда в турецком городе Измир.

Об этом сообщает CNN Turk.

"Возле здания суда в Измир произошел взрыв. На месте взрыва горит авто. К месту инцидента отправлено много машин скорой помощи", - говорится в сообщении.

По информации корреспондента, который передает с места события, у здания суда взорвалось заминированное авто, сообщается о многих раненых.

Информация о погибших пока не поступала.

Портал Conflict News тоже сообщил о взрыве в своем Twitter и опубликовал фото с места происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в центре Стамбула произошел взрыв недалеко от стадиона футбольного клуба Бешикташ Vodafone Arena. Второй взрыв прогремел в парке недалеко от стадиона. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с официальным заявлением после терактов в Стамбуле, заявив, что целью террористов было максимальное число жертв. Позже стало известно, что в Турции объявили однодневный национальный траур.