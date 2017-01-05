На ралли «Дакар» в мотогонщика попала молния – после этого он проехал 300 километров до финиша

Словацкого мотоциклиста Ивана Якеша ударила молния во время третьего этапа ралли-рейда «Дакар», который проходит в Южной Америке. При этом он сумел завершить этап на 15-м месте.

Об этом пишет «Левый берег».

Удар произошел за 300 километров от финишной линии, но гонщик продолжил ехать, несмотря на боль в левой руке. Позже он провел некоторое время в больнице, где врачи проверили его состояние. Если гонщик будет чувствовать себя нормально, он продолжит выступления на «Дакаре». Врачи заявили, что жизнь Якешу спас его мотоцикл, который провел ток через гонщика в землю. Якеш выступает на «Дакаре» уже 10-й год подряд. Его лучший результат – 4 место в 2013 году.

Напомним, ранее в Германии на музыкальном фестивале из-за удара молнии пострадало более сорока человек.