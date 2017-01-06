В аэропорту Одессы из-за сильного снегопада отменяют рейсы

В одесском аэропорту отменяются рейсы и задерживается прибытие. Из-за тяжелых погодных условий взлет и посадка становятся невозможными.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

Отметим, что утренние рейсы из Международного аэропорта «Одесса» успешно взлетели. Пассажирам пришлось ждать очереди на трап в сильный ветер и снегопад.

При этом уже в 9 утра был отменен вылет самолета из Киева. Там также наблюдается метель и вьюга — задерживаются рейсы из аэропорта Борисполя и Жулян.

Уже по состоянию на 13:45 отменены рейсы из Стамбула, Вены и Варшавы, а также задерживаются вылеты в Минск и Шарм-эль-Шейх.