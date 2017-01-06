На выезде из Николаева застрял рейсовый автобус «Ростов-Одесса»: полиция не пропускает его на заснеженную трассу

В Николаеве на выезде из города в сторону Одессы в связи со снежной стихией и перекрытыми дорогами в регионе застрял международный рейсовый автобус «Ростов-Одесса».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места события.

«Полиция пытается убедить не выезжать водителя на трассу. Те ждут согласования с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. По словам патрульных, трассу за городом чистят, но у них распоряжение выпускать только те рейсовые автобусы, которые едут в ближайшие села», - сообщил корреспондент.

Как позднее сообщили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе Управления патрульной полиции Николаева, в итоге автобус развернулся и направился обратно в Николаев.

Напомним, как уже сообщалось, на Николаевщине из-за ухудшения погоды 6 января Служба автодорог временно закрыла все трассы.