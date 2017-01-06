В Николаеве из-за непогоды столкнулись сразу три автомобиля

В Николаеве на пересечении улиц Обсерваторной и Рабочей в пятницу, 6 января, произошло ДТП при участии сразу трех автомобилей.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Николаева.

Так, грузовой автомобиль «Газель» двигался по улице Обсерваторной и поворачивал на улицу Рабочую возле школы №22. В это время двигающийся за ним автомобиль «Skoda» не придержался дистанции и не учел дорожные условия и врезался в «Газель». Затем двигавшийся за ними автомобиль «Cherry», также не соблюдя расстояние не успел затормозить и въехал в автомобиль «Skoda».

Фото: Дмитрий Леденцов

На месте инспекторы патрульной полиции оформили водителей «Skoda» и «Cherry» по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение участниками дорожного движения правил дорожного движения»), что влечет за собой наказание в виде штрафа от 340 до 425 гривен.