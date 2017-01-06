В Вознесенске под колеса автомобиля попал 70-летний пенсионер на велосипеде

В четверг, 5 января, около 18:30 в Вознесенске Николаевской области, под колеса автомобиля «Mercedes Benz» попал 70-летний местный житель, водитель велосипеда.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как отмечается в сообщении, авария произошла в районе дома №94-А по ул. Михайловской.

«Пострадавший был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь», - сообщили в полиции.

Следственное отделение Вознесенского отдела полиции начало уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Запорожье на Преображенском мосту фура, у которой отказали тормоза, наехала на велосипедистов.