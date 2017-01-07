В Киеве в ДТП столкнулись пять автомобилей - есть пострадавший

На Бориспольской трассе в Киеве случилось масштабное ДТП с пострадавшими - разбиты пять автомобилей.

Об этом сообщает «ДТП.Киев.ua».

«Range Rover» остановился в левом.ряду. Сзади встал водитель «Chevrolet Aveo». Хотел сделать замечание. В течении нескольких секунд в «Aveo» врезались три авто: неустановленный, который скрылся, «Lexus» и «Daewoo Nexia», - говорится в сообщении.

Пострадал водитель «Chevrolet», он не был пристегнут.

Напомним, ранее в Киеве в результате ДТП скончалась девушка-пассажир.