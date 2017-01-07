На Николаевщине «Nissan» въехал в дерево – пострадала 20-летняя девушка

В пятницу, 6 января, в Вознесенском районе Николаевской области в автоавариях пострадали два человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.

Так, первая авария произошла в 12:00 в городе Вознесенск в районе перекрестка улиц Одесская и Соборности. Столкнулись автомобили «ВАЗ-2101» и «Шкода Супер-В». В автоаварии травмирована 38-летняя пассажирка.

Вторая авария случилась в 15:00 на автодороге Р-06 «Ульяновка-Николаев» возле села Новогригорьевка Вознесенского района.

«54-летний мужчина, управляя автомобилем «NISAN-QASHQAI», по неустановленным причинам въехал в дерево. В результате столкновения 20-летняя пассажирка транспортного средства получила телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, на данный момент начаты уголовные производства по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются причины и обстоятельства совершения аварий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 25 декабря, примерно в 19:45 в селе Дорошовка около дома №192 по улице Мира столкнулись автомобиль «ВАЗ-2101» и грузовик «DAF 95XF430» с полуприцепом. В результате аварии водитель «ВАЗа» от полученных травм погиб на месте происшествия.