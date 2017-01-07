В центре Одессы в доме-памятнике архитектуры сгорели три квартиры

Три большие квартиры сгорели в доме на улице Нежинской, 56 в центре Одессы вечером 6 января.

Об этом сообщает odessa1.com.

Возгорание произошло в коммунальной квартире на втором этаже. Прибывшие пожарные потушили очаг возгорания, но пожар возобновился в квартире над ним - на третьем этаже. Оказалось, что продолжала гореть старая проводка в квартирах. Огонь перекинулся и на четвертый этаж. В результате пожара никто не пострадал.

В расположенных там больших коммунальных квартирах проживало не менее трех десятков человек. Все они остались в рождественскую ночь без крыши над головой.

Дом №56 был построен в начале 1900-х годов как доходный. Является памятником архитектуры местного значения.

Напомним, ранее в Одессе во время пожара в доме сгорело 10 квартир.