В Европе из-за сильных морозов погибло более 20 человек

Потоки холодного воздуха из Скандинавии привели к аномально низким температурам по всей Европе. Жертвами холодов стали уже более 20 человек.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Аномальные холода установились в первую неделю нового года в Европе. Холоднее всего было в горах Лапландии – на границе между Швецией и Финляндией. Там термометр показывал около 42 градусов мороза. Правда, до рекордной отметки в минус 52,6 градуса еще далеко. Этот абсолютный рекорд холода был зарегистрирован в горах Лапландии 2 февраля 1966 года.

Пришедшая из Скандинавии холодная воздушная масса окутала как север, так и остальные части Европы. В некоторых регионах Польши температура воздуха упала далеко за минус 20 градусов. Из-за сильного похолодания в стране только за двое суток скончались десять человек.

В Италии к субботе, 7 января, жертвами холодов стали семь человек, в основном, бездомные. Снежные заносы парализовали работу двух аэропортов. Пути для грузовиков с продовольствием в полуразрушенный августовским землетрясением город Аматриче в центральной части страны прокладывали через сугробы чрезвычайные службы.

В Германии в горных районах Баварии температура достигала 26,9 градуса. Гололед сковал движение на многих автомагистралях страны. В ряде регионов власти обратились к населению с просьбой не использовать автомобили. На Турцию и балканские страны обрушились снежные бури. В Стамбуле выпало до 40 сантиметров снега, а в некоторых регионах сугробы достигают метровой высоты. Сопровождаются метели небывалыми для этих мест морозами. Болгарские власти сообщили о гибели трех беженцев, замерзших при переходе границы. Сообщения о первых жертвах холода поступают также из Чехии и Греции.