Николаевщина продолжает борьбу с последствиями непогоды: 8 населенных пунктов области обесточено

В воскресенье утром, 8 января, в Николаевской области продолжается работа по ликвидации последствий в результате обильных снегопадов.

Редакция «Преступности.НЕТ» продолжает следить за развитием событий. О событиях предыдущего дня читайте ПО ССЫЛКЕ.

11:06 В КП «ЭЛУ Автодорог» сообщают, что с утра около 7:30 начали посыпать дороги Николаева песчано-солевой смесью.

«7:30 – обработка дорог антигололедными материалами. Учитывая температуру (-13), используем песчано-солевую смесь», – отмечают коммунальщики.

10:57 С 12:00 на дороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» будет восстановлено движение транспорта.

10:32 По последней информации ГУ ГСЧС в Николаевской области, из-за сложных погодных условий на автодорогах области образовались снежные заносы, частично нарушены нормальные условия функционирования транспортной инфраструктуры области. Слой снежного покрова на дорогах составляет от 5 до 30 см, а в переметах – от 1 до 1,5 метра

В результате ухудшения погодных условий обесточены 8 населенных пунктов в Баштанском, Николаевском и Первомайском районах.

Движение на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения закрыто.

Подразделения ГУ ГСЧС Николаевщины 71 раз привлекались к ликвидации погодных условий и оказания помощи населению. Было задействовано 101 единицу техники и 131 человек личного состава. Из снежных заносов, в течение двух суток, изъято 101 автомобиль, оказана помощь 435 лицам. Доставлено в больницу беременную женщину и 6 больных людей.

По информации Службы автомобильных дорог в Николаевской области к работе на автодорогах задействованы 68 единиц техники и 89 работников.

10:23 Оксана Корсак на своей странице в Facebook сообщила, что «ЭЛУ Автодорог» совместно со активистами «Снежного патруля» и сотрудниками патрульной полиции пытаются ликвидировать заледенение на участке дороги по проспекту Центральном (Ленина) в районе пересечения с улицей Московской.

Начальник ГУ ГСЧС Николаевщины Максим Грицаенко опубликовал на своей странице видео оказания помощи спасателями медикам около 22:45 в пгт Казанка. Автомобиль «скорой» застрял в сугробе.

Также Грицаенко опубликовал ряд фотографий на дорогах области.

Несколько видео опубликовал стихии на автодорогах области опубликовал депутат Николаевского облсовета Александр Бондарь.