За сутки непогода на дорогах Украины унесла жизни пяти человек, еще 45 травмировано

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За минувшие сутки, 7 января, в результате осложненных погодных условий на автодорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан. Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях», - сказано в сообщении.

Напомним, Николаевщина продолжает борьбу с последствиями непогоды: в области возобновляется движение траспорта.

Taras Leontyan

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