На Херсонщине овчарки насмерть загрызли мужчину

В Херсонской области в результате нападения трех овчарок погиб мужчина.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Херсонской ОГА.

Трагедия произошла 7 января в городе Голая Пристань по улице Комсомольская, 89 А. Во дворе дома было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения.

Как сообщают в ГУНП в Херсонской области, хозяева домовладения, где случилось происшествие, находятся на отдыхе. На время их отсутствия потерпевший присматривал за хозяйством, кормил живность и собак, охранявших двор.

Тело направлено на судмедэкспертизу. По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

Напомним, в селе на Киевщине стая овчарок насмерть загрызли воина АТО на глазах у его маленькой дочери.