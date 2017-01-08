Иллюзионист Девид Блейн прострелил себе рот во время неудачного выступления

Американский иллюзионист и фокусник Дэвид Блейн во время выступления случайно прострелил себе рот.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на «New York Post».

Во время своего авторского шоу «По ту сторону магии» на телеканале E4, Дэвид на глазах у тысяч зрителей в студии выполнил трюк неудачно. Это был фокус «поймать пулю зубами». Стоит отметить, что артист не первый раз выполняет этот трюк и ранее никогда не допускал ошибок или просчетов.

Как пишет «Daily Mail» пуля должна была задержаться в специальной чашке, прикрепленной к капе, но защитный механизм от удара пули вылетел с крепления и поранил фокуснику горло.

Дэвид Блейн начал заниматься уличной магией в 1997 году. Он быстро стал очень популярным. С 1999 года Блейн периодически показывал более грандиозные чудеса, среди которых «захоронение» заживо в пластиковом контейнере (1999), заморозка во льду (2000), 44-дневное заточение без еды в ящике над поверхностью реки, задержка дыхания на 17 минут и 4 секунды (2008).

Напомним, ранее сообщалось, что польский телеканал заставил зрителей поверить в неудавшийся фокус с гвоздем и увечьями для ведущей.