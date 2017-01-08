В Южноукраинске загорелась квартира в многоэтажке – спасатели эвакуировали шесть человек

В городе Южноукраинске на Николаевщине утром 8 января произошел пожар в квартире дома на проспекте Независимости.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 7:27 в службу спасения обратились соседи, которые увидели дым из квартиры и услышали характерный запах.

«Пожар возник на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома, люди на верхних этажах нуждались в помощи. Из-за сильного задымления пожарные попали в помещение с помощью звена газодымозащитной службы и вывели трех человек на свежий воздух по внутренней лестничной клетке и еще трех по автолестнице и штурмовой лестнице», - отмечено в сообщении.

В результате происшествия четыре человека отравились угарным газом, от госпитализации они отказались. Пожар на площади 15 кв.м ликвидировали в 7:51. Вероятной причиной возгорания признали короткое замыкание электропроводки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве спасатели потушили пожар на предприятии.