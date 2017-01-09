В Беларуси произошла авария самолета, прилетевшего из Киева

В субботу, 7 января, в Гомельском аэропорт в 21:40 произошла авария с самолетом, прилетевшем из Киева.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Заходя на посадку, самолет «Cessna 560X» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 15 метров. Причины аварии сейчас выясняются, но предварительно известно, что она могла произойти из-за повреждения левого шасси.

На борту самолета находилось 4 пассажира и 3 члена экипажа. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщили, что никто из них не пострадал. Аварийная служба аэропорта отбуксировала поврежденный самолет на стоянку.

Отметим, что ранее украинские журналисты «Громадського ТВ» сообщали, что через Гомель в РФ летают украинские чартерные рейсы, чтобы избежать запрета на прямые полеты из Украины в Россию. Использует такой маршрут и компания «Бизнес Эрлайнз», которую связывают с Петром Порошенко.

Напомним, из-за погодных условий около 100 туристов более суток не могли улететь из другого города ОАЭ - Шарджи. Однако 31 декабря 109 граждан Украины вылетели в Киев.