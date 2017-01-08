На Николаевщине сгорело кафе на берегу реки

В Арбузинском районе Николаевщины в ночь на 7 января сгорело кафе «Казацкая застава Плавни».

Об этом сообщает сайт «Барометр».

Кафе было расположено на территории села Константиновка, возле реки Южный Буг. Прибывшие на место происшествия спасатели более шести часов боролись с огнём, который усугублял сильный ветер. Кроме того, на территории кафе были деревянные постройки из легко воспламеняющего материала. В результате пожара кафе выгорело дотла. Эксперты устанавливают причину пожара, во время инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южноукраинске произошел пожар в квартире в многоэтажке.