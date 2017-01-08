В центре Иерусалима грузовик врезался в группу военнослужащих

Террорист на грузовике въехал в группу израильских военнослужащих в районе Старого города в Иерусалиме.
Об этом сообщает «ВВС».
По данным издания, погибла одна женщина и трое мужчин, еще 15 человек получили ранения.
«Это террористическое нападение», - сказала пресс-секретарь полиции в интервью израильскому радио.
Она также сообщила, что водитель грузовика «был нейтрализован».
#BREAKING: 4 murdered, 10+ injured in a #Palestinian ramming attack using a truck in #Jerusalem; terrorist shot pic.twitter.com/Cu4SqEohO5— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 8 января 2017 г.
Напомним, на Одесчине 29 декабря, мужчина убил женщину и ее двулетнюю дочь, отсек им головы и поджег дом. После чего он намеревался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе.