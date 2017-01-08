В центре Иерусалима грузовик врезался в группу военнослужащих

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Террорист на грузовике въехал в группу израильских военнослужащих в районе Старого города в Иерусалиме.

Об этом сообщает «ВВС».

По данным издания, погибла одна женщина и трое мужчин, еще 15 человек получили ранения.

«Это террористическое нападение», - сказала пресс-секретарь полиции в интервью израильскому радио.

Она также сообщила, что водитель грузовика «был нейтрализован».

Напомним, на Одесчине 29 декабря, мужчина убил женщину и ее двулетнюю дочь, отсек им головы и поджег дом. После чего он намеревался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе.

Taras Leontyan

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