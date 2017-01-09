В Первомайске из-за неосторожности во время курения погиб мужчина

В городе Первомайске на Николаевщине из-за неосторожности при курении погиб 60-летний инвалид первой группы.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Трагедия случилась в доме на улице Херсонской. В службу спасения позвонила соседка, которая увидела дым. К месту вызова выехали два пожарно-спасательных отделения.

«Очаг горения находился в спальной комнате дома. При обследовании места пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Вероятной причиной пожара стала неосторожность мужчины при курении в постели», - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южноукраинске произошел пожар в квартире в многоэтажке.