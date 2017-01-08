В Николаеве случился пожар в доме на Никольской

В Николаеве днем 7 января произошел пожар доме на улице Никольская, в результате которого спасателям пришлось эвакуировать из здания двух женщин.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар случился в квартире на втором этаже трехэтажного дома. Пожарные вывели на свежий воздух двух женщин возрастом 48 и 78 лет, который проживают на третьем этаже, едкий дым попал в их квартиры через окно.

«Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидировали на площади 5 кв.м и недопустили распространение огня на соседние квартиры. Огонь уничтожил кухонную мебель, окна и кухонное оборудование. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки», - также пояснили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южноукраинске произошел пожар в квартире в многоэтажке.