В Одессе произошел взрыв в жилом доме – погибло два человека

В результате взрыва в жилом доме в Одессе 8 января погибли двое человек.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв прогремел ночью 8 января в частном одноэтажном жилом доме на улице Ефима Геллера. В 1:07 спасатели прибыли на место происшествия. Они начали тушение пожара и разбор обрушившихся конструкций. В ходе ликвидации последствий пожара были обнаружены тела 2 погибших мужчин.

Во время разбора завалов сотрудники ГСЧС спасли 90-летнюю жительница дома. Женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали. У пострадавшей диагностировали травму ноги, Пожар ликвидировали в 2:01. По словам спикера ГСЧС Андрея Мельника, взрыв жилого дома в Одессе, вероятно, произошел из-за возгорания газа.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине произошел взрыв газа в частном доме - тогда из-под завалов спасли женщину.