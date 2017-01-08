Неравнодушный николаевец помог полиции найти потерявшегося в метель ребенка

В Николаеве днем 6 января неравнодушный горожанин помог потерявшемуся восьмилетнему мальчику найти родителей.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

«Около 14:00 патрульным сообщили, что вблизи театра в центре города потерялся 8-летний мальчик. Оказалось, что выйдя из театра, отец одевал дочь, а когда собрался одеть сына, то обнаружил его исчезновение».

«Около часа инспекторы разыскивали ребенка. В этот момент неизвестный мужчина позвонил на спецлинию «102» и рассказал, что нашел мальчика, который потерялся. Полицейские поблагодарили неравнодушного гражданина и передали ребенка родителям. К счастью, с мальчиком ничего не случилось», - отмечено в сообщении.

Напомним, что 6 января Николаев накрыли сильный снегопад и метель.

Ранее сообщалось, что в Николаеве девочка провалилась в канализационный люк, который был «закрыт» матрасом.