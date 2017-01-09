На Житомирщине на трассе «Киев - Чоп» из-за непогоды столкнулось сразу 14 автомобилей

В воскресенье, 8 января, в Житомирской области на 89 км трассы Киев — Чоп произошло ДТП с участием 14 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомира на своей странице в Facebook.

По информации пресс-службы, пострадавших в результате ДТП нет.

«Один из автомобилей, который двигался по трассе из-за непогоды занесло, по этой причине другие машины начали сталкиваться друг с другом. Некоторые из них врезались в отбойник, другие вылетели в кювет», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве из-за непогоды в ДТП столкнулись пять автомобилей.