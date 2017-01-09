Из-за непогоды в четырех областях Украины все еще ограничено движение автотранспорта

Ограничение движения автотранспорта остается на автодорогах в 4 областях – Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро 9 января автомобильных заторов, возникших в результате осложнения погодных условий, на территории страны нет. Также не зафиксированы граждане, получившие обморожение во время пробок.

В течение минувших суток для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины было привлечено 2557 единиц техники и 3533 человек.

Подразделения ГСЧС с 4 января освободили из снежных заносов 1470 автомобилей (за сутки – 354 автомобиля), в которых находилось 3862 человека (за сутки – 984 человека).

В результате непогоды пять населенных пунктов на юге Украины остаются обесточенными: в Одесской области – 4 н. п. (из них 2 – частично),в Херсонской – 1 н. п.

В ГСЧС отметили, что ситуация относительно состояния проезда на автомобильных дорогах Украины находится на постоянном контроле.

Напомним, в течении трех суток спасатели Николаевщины вызволили из снежных заносов 129 автомобилей.