В Суммах в многоэтажке из-за утечки газа произошел взрыв – пострадало три человека

В Сумах, в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Михаила Лушпы произошла утечка природного газа.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

По предварительной информации, причина взрыва, который прогремел в 8:45, стал бытовой газ. В результате этого пострадали четыре человека, в частности, от осколочных ранений. Хозяин квартиры находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы.

При этом квартира, где прогремел взрыв, полностью разрушена. До пятого этажа в здании выбиты стекла. После взрыва свидетели видели пламя.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции, Главного управления Национальной полиции области и спасатели, работники газовой службы города. Выясняются обстоятельства и причины взрыва.

Напомним, в Одессе произошел взрыв в доме – два человека погибли из-за попытки экс-бойцов «Правого сектора» разобрать гранаты