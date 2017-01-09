В Николаеве на стоянке рядом с жилым домом подожгли автомобиль «Toyota Corolla»

В понедельник 9 января на стоянке вблизи жилого дома по улице Героев Украины Центрального района Николаева сгорела «Toyota Corolla». В полиции возбудили уголовное производство по факту поджога.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили работники магазина, который находится неподалеку от места происшествия.

«По указанному адресу выехали два отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что рядом с горящей машиной находится еще один автомобиль и существует угроза опрокидывания огня на него. Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить переброски пламени. Пожар был локализован, а позже и ликвидирован на площади 5 кв.м. Спасателям удалось уберечь автомобиль от полного уничтожения», - сообщили в ГСЧС.

Для тушения были привлечены 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Вместе с тем, как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, о пожаре сообщил охранник супермаркета, расположенного по адресу проспект Героев Украины, 105.

«Огнем поврежден автомобиль «Toyota-Corolla». Осмотрев место происшествия, правоохранители установили, что было намерение поджечь и автомашину «АУДИ», которая была припаркована рядом с поврежденным транспортным средством - злоумышленники облили его неизвестным веществом, похожим на воспламеняющееся», - сообщили в полиции.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», что наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Устанавливаются лица, причастные к поджогу.

Вещи, изъятые с места происшествия, которые могли быть использованы злоумышленниками для совершения преступления, направленные на экспертизу.

«Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь установить личности поджигателей, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: город Николаев, улица Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 498700, 498701, 102», - заявили в полиции.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве сгорел гараж вместе с автомобилем.