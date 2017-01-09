В Киеве автомобиль «ВАЗ» на «лысой» резине вылетел в отбойник – автомобиль разорвало пополам

В понедельник, 9 января, на проспекте Космонавта Комарова в Киеве автомобиль ВАЗ на скорости “влетел” в отбойник. Удар был такой силы, что машину буквально разорвало, водитель погиб на месте. Очевидцы отмечают, что машина ехала на “лысой” резине.

Об этом сообщает портал «dtp.kiev.ua» на своей странице в Facebook.

“Смертельное утреннее ДТП в Киеве на проспекте Комарова: водитель автомобиля ВАЗ боком вылетел в отбойник. Авто разорвало надвое. С водителя сорвало одежду и обувь”, — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, уже через несколько минут на месте происшествия было две скорых, спасатели ГСЧС, три патруля полиции.

Сообщается, что водитель скончался мгновенно, его тело спасателям пришлось извлекать из покореженного авто с помощью специальных инструментов.

“Сзади авто “лысая” резина”, — отметили в сообщении.

Напомним, в Киеве из-за непогоды в ДТП столкнулись пять автомобилей.