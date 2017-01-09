В Одесской области продлили запрет на движение транспорта почти на всех дорогах

В Одесской области в понедельник, 9 января, из-за непогоды продлили запрет на движение по дорогам государственного и местного значения.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В соответствии с решением оперативного штаба комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесской областной администрации оставлен запрет движения автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования", - заявили в ГСЧС.

Кроме того, на дорогах М-05 Киев-Одесса, М-28 Одесса-Южный/М-14/, М-27 Одесса-Черноморск, М-05-01 Обход г. Одессы, Р-70 Одесса-Б.-Днестровский-Монаши-М-15 на участке от г. Одесса до г. Б.-Днестровский и М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск ограничено движение грузовых автомобилей.

В течение суток спасатели ликвидировали 13 масштабных заторов. За период непогоды из снежных заносов освобождено 938 авто.

Напомним, на Одесчине работник дорожной службы погиб, расчищая от снега трассу «Одесса-Рени».