У побережья Австралии дайвер отбился гарпуном от опаснейшей акулы

У побережья Северного Квинсленда в Австралии дайвер Керри Дэниэл едва не стал жертвой нападение рифовой акулы.

Видео инцидента опубликован в паблике о подводной охоте Liquid Vision, который ведет мужчина.

35-летний Керри Дэниэл впервые столкнулся с нападением хищника.

Дайвер рассказал, что увидел несколько акул на расстоянии около 50 метров, одна из которых начала плыть к нему. Не растерявшись, Дэниэл метнул гарпун в пасть хищнику, после чего тот медленно уплыл.

«К нам часто заплывали рифовые акулы, но подобную я видел впервые», — заявил Дэниэл.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что ученые впервые смогли снять на видео редкую акулу-призрака