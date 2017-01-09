Сильные снегопады накрыли Италию – горы снега замуровали дома и автомобили

В результате сильных снегопадов в некоторых регионах Италии образовались огромные сугробы, которые практически полностью накрыли частные дома итальянцев.

Об этом сообщает «Tbo.com»

Известно, что жертвами похолодания стали семеро человек. Сильный снегопад и ветер привели к перенаправлению рейсов, задержке паромов, отмене поездов и закрытию дорог.

Пользователи соцсетей делятся впечатляющими фото и видео заснеженной Италии.

Напомним, Стамбул парализован из-за сильных снегопадов – за ночь выпало 65 сантиметров осадков.