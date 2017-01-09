Сильные снегопады накрыли Италию – горы снега замуровали дома и автомобили

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

В результате сильных снегопадов в некоторых регионах Италии образовались огромные сугробы, которые практически полностью накрыли частные дома итальянцев.

Об этом сообщает «Tbo.com»

Известно, что жертвами похолодания стали семеро человек. Сильный снегопад и ветер привели к перенаправлению рейсов, задержке паромов, отмене поездов и закрытию дорог.

Пользователи соцсетей делятся впечатляющими фото и видео заснеженной Италии.

Напомним, Стамбул парализован из-за сильных снегопадов – за ночь выпало 65 сантиметров осадков.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия