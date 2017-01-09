Сильные снегопады накрыли Италию – горы снега замуровали дома и автомобили

В результате сильных снегопадов в некоторых регионах Италии образовались огромные сугробы, которые практически полностью накрыли частные дома итальянцев.
Об этом сообщает «Tbo.com»
Известно, что жертвами похолодания стали семеро человек. Сильный снегопад и ветер привели к перенаправлению рейсов, задержке паромов, отмене поездов и закрытию дорог.
Пользователи соцсетей делятся впечатляющими фото и видео заснеженной Италии.
#WEATHER; Beautiful #snow scene in #Italy.#WinterWeather #WinterWonderland #snowday #BREAKING #PHOTO pic.twitter.com/DQGI9UlccD— BreakingNews (@BreakingNLive) 9 января 2017 г.
Напомним, Стамбул парализован из-за сильных снегопадов – за ночь выпало 65 сантиметров осадков.