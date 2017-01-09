В Киеве пьяные военнослужащие устроили массовую драку, - представитель Минобороны

В Киеве ночью в воскресенье, 8 января, группа военнослужащих устроила массовую драку.

Об этом сообщил руководитель координационного штаба при Министерстве обороны Украины Алексей Липириди на своей странице в Facebook.

"В одном из ближайших заведений начался конфликт. Народ человек 15 высыпал на улицу и пошла стенка на стенку… У них там было все - и кулаки, и ногами в лицо, и пивной бокал вместо молотка и газовые баллончики", - заявил он.

Липириди заявил, что конфликт возник из-за того, что "группа молодых людей лет 25-27, хорошенько набравшись, решили высказать свое почтение девушкам", что, соответственно, "не понравилось другим молодым людям лет 20-22".

По его словам, зачинщиками драки оказались военнослужащие. Полицейские, которые накануне прибыли на вызов рядом с местом драки, просили отменить патруль, который был вызван сразу после начала драки. Однако когда полицейские разъехались, военнослужащие вернулись. На второй раз приехавшая на вызов полиция охраны также попросила не вызывать комендатуру.

В итоге, как Липириди подчеркнул, военнослужащие отделались наказанием только со стороны своих сослуживцев по прибытию в казармы.

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