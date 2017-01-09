В Днепре два авто с людьми провалились под лед

В Днепре два автомобиля провалились под лед в реку.

Об этом сообщает Громадське радио.

Спасатели вытащили их на берег, водители живы.

"Как они там оказались - загадка даже для нас. Они сказали, что не знают, как они там оказались. Мы достали один автомобиль марки Рено, другой - Фольксваген с глубины 70 см. Люди все живы. С ними все хорошо", - сказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС Днепропетровской области Дарья Гречищева.

По словам спасателей, в автомобилях находились только водители.

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