На Одесчине от переохлаждения умер пограничник

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В Одесской области от переохлаждения умер пограничник.

Об этом в Facebook написал председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

"От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 95 года рождения", - написал он.

По его словам, связь с парнем была потеряна 7 января. Он решил пешком добраться в село Шевченково к родственникам.

Он отметил, что тело было обнаружено в районе бывшего кирпичного завода вблизи с. Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются. 

Напомним, на Одесчине работник дорожной службы погиб, расчищая от снега трассу «Одесса-Рени».

Роман Свиридов

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