В США из-за сильной бури рухнула гигантская секвойя с тоннелем внутри

В США из-за сильной бури рухнула гигантская секвойя из калифорнийского парка больших деревьев Calaveras, знаменитая тем, что через проделанный в ней огромный тоннель могут проезжать автомобили.

Об этом сообщается на странице администрации парка в Facebook.

По словам Джоан Олдей, добровольного помощника парковой службы, древнее дерево находилось в плохом состоянии, и стихия лишь ускорила его "гибель". "Оно едва держалось, листва сохранялась лишь на одной его ветке", - отметила она.

Специалисты пока не могут точно сказать, сколько лет было лесному гиганту, диаметр которого у основания составлял почти 10 м, однако известно, что возраст схожих секвой в этом парке достигает 1,2 тыс. лет.

Тоннель в секвойе был прорублен в 1880 году для того, чтобы обзавестись собственной достопримечательностью, такой же как гигантское дерево в Йосемитском национальном парке, привлекавшее многочисленных туристов благодаря широкому сквозному отверстию в его стволе. В результате "Калаверас" обошел "конкурента" и прославился на весь мир: прорубленный в его секвойе тоннель оказался таким широким, что сквозь него можно было проехать на повозке, а позже - на легковом автомобиле. Но этим рекордом дереву была нанесена смертельная рана - оно начало сохнуть.

Отметим, гигантские секвойи являются самыми большими в мире деревьями: их высота может достигать 100 метров при диаметре ствола 10-12 м. Возраст этих гигантов порой превышает 3 тыс. лет. Секвойи, они же "мамонтовы деревья", предпочитают влажный воздух. Самые высокие из них вырастают в ущельях и оврагах, где часто образуются туманы.