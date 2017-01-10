На Николаевщине за четыре дня 24 человека пострадали от переохлаждения – большинство госпитализировано

В Николаевской области с 6 по 10 января 24 человека обратились к медикам за помощью с признаками обморожения или переохлаждения.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского облздрава.

21 пострадавшего от холода было решено госпитализировать. Кроме того, за указанный период Центром экстренной медицины оказана медицинская помощь в 5 165 случаях.

Также в сообщении говорится, что лечебные учреждения области работали в штатном режиме. Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, электроэнергия и тепло в медучереждения подавались бесперебойно. Оказание медицинской помощи в период непогоды организовано.

Напомним, николаевский облздрав отрапортовал о повышенной готовности персонала медучреждений и бригад «скорой помощи».