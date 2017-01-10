На Полтавщине пассажирский микроавтобус столкнулся лоб в лоб с легковушкой, есть жертвы

На дороге Ромны-Пирятин 8 января столкнулись "Mersedes-Benz" и "ВАЗ-2170", в результате аварии погибли двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба "Управления безопасности дорожного движения".

Авария произошла около 12 часов на 216 километре автодороги Ромны - Пирятин в Чернухинском районе. Сообщается, что в результате столкновения пассажиры легкового автомобиля - жительница Киевской области и житель Полтавской области погибли на месте. Женщине было 34 года, мужчине - 24. Водитель автомобиля и годовалый ребенок получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали.

По предварительной информации, водитель "ВАЗ" выехал на встречную полосу. Известно, что водителю автомобиля 32 года, он из Киевской области. Водителю микроавтобуса 44 года.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц)", - сообщают в управлении.

По предварительной информации, водитель "ВАЗ" выехал на встречную полосу. Известно, что водителю автомобиля 32 года, он из Киевской области. Водителю микроавтобуса 44 года.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц)", - сообщают в управлении.

Напомним, на Житомирщине на трассе «Киев - Чоп» из-за непогоды столкнулось сразу 14 автомобилей.