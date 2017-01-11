На Николаевщине спасатели достали из сугроба «Toyota», в салоне которой находился ребенок

В понедельник, 9 января, сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций извлекли из снежного сугроба автомобиль «Toyota».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сигнал об автомобиле, который застрял на участке автодороги Кривое Озеро - Куриные Лозы поступил около 13:30. Как оказалось в машине находилось трое взрослых и ребенок.

Спасатели при помощи своего автомобиля и троса отбуксировали «Toyota» из сугроба на чистый участок дороги. Дальше водитель смог продолжить движение самостоятельно.

Напомним, в ГСЧС сообщили, что в Николаевской области затруднен проезд на дороге местного значения в поселке Ульяновка Братского района.