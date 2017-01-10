На Николаевщине дорожники продолжают ликвидировать на путях снежный накат

На Николаевщине дорожники продолжают работы по устранению последствий непогоды на автодорогах области.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

«По состоянию на 8:00 10 января проезд автодорогами государственного и местного значения в области обеспечен, однако местами есть снежный накат», – говорится в сообщении.

По информации Службы автомобильных дорог в Николаевской области, на автодорогах утром работало 14 единиц техники. Кроме того, в режиме дежурства находится 61 единица техники и 77 работников. От николаевского КП «ЭЛУ Автодорог» работает 13 единиц техники и 13 работников.

На данный момент все населенные пункты Николаевской подключены к электроснабжению.

В ОГА отмечают, что 10 января средняя температура в районах области составит 7-10С° ниже нуля, выпадение значительных осадков не предвидится. В некоторых районах возможен небольшой снег.

Напомним, в ГСЧС сообщили, что в Николаевской области затруднен проезд на дороге местного значения в поселке Ульяновка Братского района.