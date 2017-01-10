В Николаеве из-за летней резины перевернулась «Газель» с хлебом

В понедельник, 9 января, в 6:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Николаеве на проспекте Центральном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «Газель».

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По указанному адресу выехали: пожарно-спасательное отделение 3-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Заводского района города и дежурная смена аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения.

По прибытию было установлено, что на автомобиле Газель (ГАЗ-3302) до сих пор летняя резина. Водитель, направляясь вдоль проспекта, не справился с управлением и допустил переворачивание транспортного средства, нагруженного хлебом, на бок. Спасатели с помощью буксировочного троса перевернули машину и поставили на колеса. В результате происшествия водитель не пострадал.

«Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области обращается к водителям! Событие могло привести к травмированию водителя, а также других участников дорожно-транспортного движения! Не пренебрегайте правилами безопасности, готовьте транспортные средства согласно сезону! Не подвергайте опасности себя и окружающих! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения «101»!» - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Николаеве «Газель» после столкновения с «Lanos» перевернулась на бок.