В Николаевской области за период праздников из-за пожаров погибли пять человек

На Николаевщине в период с 6 по 9 января в результате пожаров погибли пять человек.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Всего за указанный период на территории области было зафиксировано 21 пожар в жилом секторе. Эти случаи зафиксированы в Веселиновском, Доманевском, Вознесенском районах, а также в Первомайске и в Ингульском (Ленинском) районе Николаева.

В ГСЧС отмечают, что причинами, которые привели к возникновению пожаров, стали неосторожность при курении, неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электронагревательного прибора.

Напомним, в Первомайске из-за неосторожности во время курения погиб мужчина-инвалид.