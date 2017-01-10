На Николаевщине в первую неделю года гриппом и ОРВИ заболели более восьми тысяч человек

На Николаевщине на первой неделе 2017 года гриппом и ОРВИ заболело 8 тысяч 370 человек. С них 4 тысячи 789 – дети.

Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

При этом в облздраве отмечают, что по сравнению с 52 неделей заболеваемость снизилась на 1 тысячу 911 случаев или на 19%. Но эпидпорог местами остается превышен.

«Заболеваемость превышает уровень эпидемического порога на 46% и остается на эпидемическом уровне на 10 административных территориях области: в Арбузинском, Баштанском, Березанском, Братском, Витовской, Врадиевском, Кривоозерском, Новоодесском, Очаковском, Снигиревском районах. Госпитализировано за неделю 643 человека, из которых 451 – дети, 70% от всех госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ», – говорится в сообщении.

В облздраве связывают сниженеи заболеваемости с каникулами в общеобразовательных учебных заведениях и новогодними и рождественскими праздниками.

«При исследовании материала от больных методом иммунофлуоресцентного микроскопии в 50% выявлены вирусы гриппа А, в 43% случаев аденовирусы и в 6% вирусы парагриппа. Исследованы образцы биологических материалов от больных гриппом методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в 46% определенные РНК вирусов гриппа типа А», – наводят в облздраве данные вирусологической лаборатории ГУ «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины».

Также по состоянию на первую неделю года против гриппа привито 4 тысячи 919 человек. Из них наибольшее количество это персонал предприятий, учреждений, организаций – 1 тысяча 873 человека (38%); 1 тысяча 767 человек (35%) – это лица, находящиеся в спецучреждениях (интернатах, домах ребенка, домах почтенного возраста), 943 человека (19%) – медработники. За собственные средства привито всего 283 человека (5%).

Напомним, в Николаевской области перед Новым годом зафиксировали смертельный случай заболевания гриппом.