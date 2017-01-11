В Николаеве водитель «Toyota» после неудачной попытки опережения в отместку «подрезал» другой автомобиль

В понедельник, 9 января, в Николаеве водитель автомобиля «Toyota RAV4» после неудачной попытки опережения «подрезал» другого участника движения, после чего еще несколько кварталов ехал спереди него, постоянно притормаживая.

Об этом идет речь в письме, в пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так, по словам николаевца, которого и «подрезала» «Toyota», он двигался по улице Пограничной (Чигрина) в сторону Садовой.

«На светофоре с улицей 6-я Слободская со мной поровнялась «Toyota RAV4». После зеленого сигнала светофора я начал движение по своей полосе дальше, но паркетник с государственным номером «ВЕ9709ВІ», который находился по правую сторону от меня, увидел препятствие перед собой (микроавтобус) и вдруг решил проскочить передо мной наглым образом, а именно «подрезая» меня перед своей помехой. Но т.к. ему это не удалось, и едва не зацепив мне заднюю часть крыла, решил меня догнать и отомстить, подрезав еще раз, едва не снеся всю правую переднюю сторону и дальше ему этого показалось мало, он оттормаживал меня аж до 1-й Слободской по Пограничной», - говорится в письме.

В подтверждение своих слов он прислал запись с видеорегистратора.

Напомним, ранее в Николаеве «BMW» «подрезал» маршрутное такси – водители разошлись «полюбовно».