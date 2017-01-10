В Службе автодорог отчитались, что полностью обеспечили проезд на Николаевщине

На территории Николаевской области дорожники обеспечили проезд на всех направлениях

Об этом говорится в сообщении Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Как известно, ранее в ГСЧС сообщили, что на Николаевщине оставался затрудненным проезд на дороге местного значения в поселке Ульяновка Братского района.

Кроме того, в САД отмечают, что продолжают работы с целью доочистки дорог и расширения проезжей части. По состоянию на 14:00 часов 10 января филиалами Николаевского облавтодора было задействовано 61 единицу спецтехники и 120 дорожных рабочих.

Напомним, на территории Николаевской области со среды по пятницу, 11 – 13 января, ожидается гололедица, сопровождающаяся перепадами температуры.