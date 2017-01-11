На Николаевщине мужчина через интернет выбирал автомобиль и лишился почти 42 тысяч гривен

В Доманевском районе Николаевщины мужчина лишился почти 42 тысяч гривен, отправив деньги неизвестному, который якобы продавал автомобиль.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

«Договорившись по телефону с Интернет-продавцом о покупке автомобиля, переслал 41 тысячу 800 гривен на банковский счет, указанный собеседником. Когда же покупатель решил еще раз связаться, чтобы уточнить отдельные детали получения заказанного, то связь с номером мобильного оператора телефонной незнакомца уже была потеряна», – говорится в сообщении.

Похожий случай произошел с 54-летним жителем Врадиевского района. Запланировав приобрести через интернет-сеть фортепиано, человек потерял 3 тысячи 350 гривен.

А в Новобугском районе 36-летнему местному жителю позвонил неизвестный, назвавшийся работником финансового учреждения и сообщил, что якобы произошел технический сбой в программе, в результате чего человек может потерять свои сбережения, которые находятся на банковском счете.

Собеседник заверил, что проблему можно решить, но для этого нужно было сообщить некоторую информацию. Мужчина назвал данные своей банковской карты, а уже через несколько минут получил СМС-сообщение о снятии с его счета около пяти тысяч гривен.

На данный момент полицией по факту совершения афер начато уголовные производства по признакам ч.3 ст.190 УК Украины («Мошенничество»). Устанавливаются виновные лица.

Напомним, николаевец отдал мошеннику 44 тысячи гривен, покупая машину через интернет.