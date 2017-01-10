Николаевский горсовет продлил школьникам зимние каникулы

Во вторник, 10 января, городской глава Александр Сенкевич подписал распоряжение согласно которому зимние каникулы для школьников были продлены на два дня.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Согласно распоряжению №1-р «О приостановлении учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях Николаева», учебный процесс приостановлен с 12 по 14 января.

Заместитель мэра Евгений Шевченко пояснил, чтоканикулы продлили для того, чтобы предотвратить новые вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся городских школ, а также, из-за сложных погодных условий.

– Хотя уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пошел на спад, перестраховаться не помешает, - отметил Евгений Валерьевич.

Напомним, на Николаевщине на первой неделе 2017 года гриппом и ОРВИ заболело 8 тысяч 370 человек. С них 4 тысячи 789 – дети.